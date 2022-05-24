تفاصيل استبعاد اثنين من رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

بسبب الغش بالهواتف المحمولة

أصدرت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء قرارا باستبعاد اثنين من رؤساء لجان امتحان الشهادة الإعدادية لتقصيرهما في مهامهما وواجبهما الوظيفي أثناء الامتحانات، وذلك خلال جولتها التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 في ست لجان امتحانية بإدارة العجمي التعليمية.

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات ولجنة حفصة بنت عمر الابتدائية ولجنة الفتوح الإسلامية الابتدائية، ولجنة أمير الشعراء الإعدادية ولجنة أجيال الغد الإعدادية بنات ولجنة طلائع العجمي الرسمية لغات وأكدت خلال الجولة على منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، وتم استبعاد رئيس لجنة حفصة بنت عمر الابتدائية ورئيس لجنة أمير الشعراء الإعدادية، وإحالتهما للتحقيق للتقصير في المهام الوظيفية داخل اللجنة الامتحانية.

كما تم ضبط هاتف محمول في حيازة الطالب ( م.س.ف ) بلجنة أمير الشعراء الإعدادية بإدارة العجمي وتم إحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وتم إحالة الملاحظين داخل اللجنة الفرعية للتحقيق.

كما تم ضبط هاتف محمول في حيازة الطالب ( ع.ن.م ) بلجنة سيدي عبد القادر الابتدائية بإدارة العامرية، والطالبين ( م.ن.أ ) و( م.م.ف ) بلجنة الحسن بن الهيثم الابتدائية بإدارةالعامرية وإحالتهم جميعا للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وينوه تعليم الإسكندرية أنه لم يحدث أي تسريب لأية مادة امتحانية خلال الأيام الأربعة المنقضية والتي أدى فيها أبناؤنا الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية والجبر، وأن مايتم تداوله هو محاولات غش بعد بداية الوقت الأصلي للامتحان،ويتصدى لها مديرو عموم الإدارات التعليمية الثماني وزملاؤنا المعلمون الشرفاء من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من خلال إحكام السيطرة على اللجان الفرعية بلجان الامتحان، ومنع الطلاب من الدخول بالهواتف المحمولة.

وأشارت إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

وأكدت خلال جولتها التفقدية على ضرورة التزام أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بكافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة بشكل يومي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، وإلتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

وفي سياق متصل أوضحت في تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات، وذلك تزامنا مع اليوم الثالث لعملية تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

هذا واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحان مادتي الأحياء والفلسفة للصف الثاني الثانوي، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياته المختلفة ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج ) بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات. بالإسكندرية وإحالة طلاب للتحقيق بسبب الغش بالهواتف المحمولة .

أصدرت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من مايو 2022 قرارا باستبعاد اثنين من رؤساء لجان امتحان الشهادة الإعدادية لتقصيرهما في مهامهما وواجبهما الوظيفي أثناء الامتحانات، وذلك خلال جولتها التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الرابع لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 في ست لجان امتحانية بإدارة العجمي التعليمية.

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات ولجنة حفصة بنت عمر الابتدائية ولجنة الفتوح الإسلامية الابتدائية، ولجنة أمير الشعراء الإعدادية ولجنة أجيال الغد الإعدادية بنات ولجنة طلائع العجمي الرسمية لغات وأكدت خلال الجولة على منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، وتم استبعاد رئيس لجنة حفصة بنت عمر الابتدائية ورئيس لجنة أمير الشعراء الإعدادية ، وإحالتهما للتحقيق للتقصير في المهام الوظيفية داخل اللجنة الامتحانية.

كما تم ضبط هاتف محمول في حيازة الطالب ( م.س.ف ) بلجنة أمير الشعراء الإعدادية بإدارة العجمي وتم إحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وتم إحالة الملاحظين داخل اللجنة الفرعية للتحقيق.

كما تم ضبط هاتف محمول في حيازة الطالب ( ع.ن.م ) بلجنة سيدي عبد القادر الابتدائية بإدارة العامرية، والطالبين ( م.ن.أ ) و( م.م.ف ) بلجنة الحسن بن الهيثم الابتدائية بإدارةالعامرية وإحالتهم جميعا للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وينوه تعليم الإسكندرية أنه لم يحدث أي تسريب لأية مادة امتحانية خلال الأيام الأربعة المنقضية والتي أدى فيها أبناؤنا الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية والجبر، وأن مايتم تداوله هو محاولات غش بعد بداية الوقت الأصلي للامتحان،ويتصدى لها مديرو عموم الإدارات التعليمية الثماني وزملاؤنا المعلمون الشرفاء من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من خلال إحكام السيطرة على اللجان الفرعية بلجان الامتحان، ومنع الطلاب من الدخول بالهواتف المحمولة.

وأشارت ( نادية فتحي ) إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

وأكدت خلال جولتها التفقدية على ضرورة التزام أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بكافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة بشكل يومي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

وفي سياق متصل أوضحت في تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات، وذلك تزامنا مع اليوم الثالث لعملية تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

هذا واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحان مادتي الأحياء والفلسفة للصف الثاني الثانوي، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياته المختلفة ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج ) بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات.

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