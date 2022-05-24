الأسهم اليابانية تنخفض متأثرة بتراجع العقود الأمريكية





انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم، متأثرا بتراجع العقود الأمريكية الآجلة والأسهم الآسيوية في حين يتطلع المستثمرون إلى عوامل تحفيز جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الشركات، الأمر الذي أثر بدوره على المعنويات.

وتخلى نيكي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق منخفضا 0.94 في المائة عند 26748.18 نقطة.



وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1878.26 نقطة.

وقال خبير استراتيجيات في شركة سمسرة محلية إن معنويات المستثمرين تأثرت أيضا بمخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين واستمرار ارتفاع التضخم في أنحاء العالم ومحاولات البنك المركزي الأمريكي الصارمة للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة، وفقا لـ "رويترز".

وتصدر قطاع الخدمات موجة التراجع بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وانخفض سهم شركة ريكروت هولدنجز للتوظيف 6.56 في المائة وكان الأكثر تراجعا على مؤشر القطاع.

وتراجع سهم منصة الخدمات الطبية إم 3 بنسبة 3.36 في المائة.



وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.11 في المائة متخليا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 0.69 في المائة.



وحققت شركات التجارة أداء قويا وارتفع سهم إيتوتشو 0.77 في المائة في حين صعد سهم ميتسوبيشي 0.64 في المائة.