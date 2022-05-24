العملة التركية تتراجع إلى 16 ليرة لكل دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 5 أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.

وأشارت "بلومبيرج"، إلى تراجع الليرة بنسبة 0.8 % إلى 16.0477 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر 2021، يأتي ذلك في حين ارتفع التضخم في تركيا خلال ابريل بنسبة 70 % سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف للمركزي التركي وهو 14 % سنويا.

 

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