وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، ووفد من وزارة الاتصالات.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمي يهدف لتنمية مهارات الكوادر الشابة من أبناء الجامعة ومحافظة الفيوم، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

وأضاف أن مركز إبداع مصر الرقمية يخدم التنمية في كافة أنحاء المحافظة خاصة بين الشباب لمحو الأمية الرقمية، ويساهم في توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب، موضحًا دور مراكز الإبداع الرقمي في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن المشروع تبلغ مساحته الإجمالية ٣٠٠٠ متر مربع تشغل الإنشاءات منه مساحة ١٢٠٠ متر ويتكون من ٩ معامل (ITI) وثلاث قاعات محاضرات وغرفتين دراسيتين بالإضافة لغرف (IT) ومساحات (I tida ) وغرف للسادة أعضاء هيئة التدريس وأخرى إدارية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تقارب ١٠٠ مليون جنيه.

وأضاف أن المركز يرتكز على ثلاثة محاور متوزاية وهي إتاحة التدريب التقني للشباب فى علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال.

مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى تأهيل الشباب من طلبة وخريجى جامعة الفيوم وجامعات المنطقة المجاورة لسوق العمل المحلي والعالمي، وإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، والمساهمة في نشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتنظيم المؤتمرات والمسابقات التخصصية في أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع، وتطوير آليات التعليم والتدريب من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.