جولة تفقدية لمسئولي "الإسكان" بالمشروعات التنموية بمدينة 15 مايو



تفقد المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو ومسئولو الجهاز، عددا من المشروعات التنموية والاستثمارية بمدينة 15 مايو، للوقوف على سير الأعمال في مواقع العمل المختلفة والمناطق السكنية والخدمية بالمدينة، وذلك في ضوء الحرص على إنجاز خطة الدولة الشاملة وتعليمات القيادة السياسية للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وتابع مسئولو وزارة الإسكان، مشروع زهور 15 مايو والذي يعد مجتمعا عمرانيا متكاملا ويشتمل على 42 عمارة سكنية، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن ومنطقة خدمات تحتوي على سوق تجارية ومدرسة وحضانة ومركز طبي بداخل سور بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر ب 550 مليون جنيه تقريبا، استعدادا للافتتاح المرتقب ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير المناطق العشوائية الخطرة، وقد تم الانتهاء منها وفي انتظار تسكين المستفيدين من هذه الوحدات.

ثم قام مسئولو الوزارة بتفقد منطقة النرجس والجاري بها تنفيذ 465 عمارة سكنية تضم 11160 وحدة سكنية لمحدودي الدخل "إسكان اجتماعي" بقيمة استثمارات 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" نموذج ال 90 مترا مسطحا، ووصلت نسبة التنفيذ ل 35% طبقا للبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وفي نهاية الجولة، تفقد مسئولو الإسكان منطقة ال 250 فدانا الاستثمارية للتأكد من سرعة تجهيز قطع الأراضي وتسليمها للمستثمرين، فور الانتهاء من الخطوط النهائية لأعمال المرافق ورصف الطرق، مشيدا بالجهد المبذول من قبل الإدارات المختلفة بالجهاز في تنمية المدينة بكافة محاورها. وأكد مسئولو الوزارة ضرورة الاهتمام بتطوير المحاور الرئيسية للمدينة، وكذا الاهتمام بالتشجير والمسطحات الخضراء، والتعاون مع المستثمرين والسكان في كافة المبادرات الخاصة بتجميل المدينة، والانتهاء من المشروعات المختلفة في التوقيتات المحددة طبقا للبرامج الزمنية، وبالمستوى الفني اللائق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

