ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث وصلت إليه 6 سفن وغادرته 6 سفن، فيما بلغت حركة الشاحنات (دخول وخروج) 4 آلاف و358 شاحنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الصادر من الحاويات بلغ 1018 حاوية "مكافئة"، والحاويات الواردة 338 حاوية "مكافئة"، فيما بلغت حاويات الترانزيت 1684 حاوية "مكافئة"، مشيرة إلى أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 50 حاوية قادم من الإسكندرية; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 24 ألفا و929 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 342 ألفا و471 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 29 ألفا و632 طنا، شملت 2425 طن أسمنت، 11 ألفا و190 طن يوريا، و3.4 ألف طن مولاس، و9 آلاف طن صويا، 3 آلاف و617 طن كوارتز، كما بلغت الواردات 18 ألفا و579 طنا بلغت 880 طن عدس،1487 طن ابلاكاش،5.1 طن خردة، 899 طن خشب زان، 3 آلاف و413 طن ذرة، 1.6 ألف طن فول، 5.2 طن حديد.
 

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