وزارة الزراعة تفتتح منفذا لبيع بطاطس المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة



اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح منفذ بيع لبطاطس المائدة بمقر مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بأسعار مخفضه للمواطنين لمكافخة الغلاء.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحد من السلاسل الوسيطة، وضخ المزيد من المنتجات والسلع للمواطنين باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

واستعرضت مدير المشروع، تقريرا حول ما تم انجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال ابريل الماضي، مشيرة إلى ان الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن نحو 646 ألف فدان، من بينها مساحة، المساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية، لافتة إلى إنه تم خلال هذا الموسم اجراء صيانة لمساحة اجمالية 2355 فدان، لمناطق خالية من العفن البني، وان إجمالي مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدان حتي نهاية ابريل الماضي، وجاري استكمال التحقيق من باقي المساحة.

واشارت بلابل إلى ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها داخل معامل المشروع، 6204 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية بلغت نحو 166 الف طن، خلال شهر ابريل الماضي، بينما الاجمالى العام لما تم فحصه خلال الموسم نحو 28 الف عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم بكمية قدرها 725 الف طن.

واوضحت مدير المشروع إنه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يوم، تم فحص عدد (217) عينة ممثلة لمساحة قدرها (2007) فدان، خلال ابريل بينما بلغ الاجمالى العام لما تم فحصه عدد (7501) عينة ممثلة لمساحة قدرها ( 69 الف ) فدان حتى نهاية ابريل الماضي، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يوم، تم فحص عدد (2144) عينة ممثلة لمساحة قدرها(19 الف ) فدان، خلال ابريل، بينما بلغ اجمالى ماتم فحصه عدد (2560) عينة ممثلة لمساحة قدرها (23 الف ) فدان حتى نهاية ابريل الماضي.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، وتحديث خرائط كتاب المناطق الخالية، تم تحديث كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022 وإرساله إلى كلا من مسئول الملف المصري بالمفوضية الأوروبية وكذلك الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية ببروكسيل، كما يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق Mobile Device Management (MDM).

واشارت بلابل إلى إنه ايضا فيما يتعلق بتحميل الصور من الاقمارالصناعية لمتابعة أعمال الوحدة، فقد تم تحميل عدد (92) صوره من الاقمارالصناعية بمساحة (172) ألف كم مربع، بينما الاجمالى العام للصور المحملة هو (648) صورأقمارصناعية بإجمالي مساحة ( 4 مليون 472 الف) كم مربع لموسم 2021/2022 حتى 30/4/2022.

واضافت إنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات المطلوبة لمتابعة جميع الاكواد المزروعة، حيث تشمل هذه التحليلات: تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة، متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة، تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروات المختلفة، المتابعة اليومية للحصاد.

الجدير بالذكر ان المشروع قد شارك في معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان بالجيزة والذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بتاريخ 28/3/202 تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي استمر طوال شهر رمضان الكريم لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى ومحاربة الغلاء.

