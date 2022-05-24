حالة الطقس غدا الأربعاء 25-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء، سواء خلال ساعات الليل أو النهار.

حالة الطقس غدا

حسب خبراء الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس، غدًا الأربعاء، خلال ساعات النهار، حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن ساعات الليل والصباح الباكر، يعتقد خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد، بداية من شمال القاهرة وحتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

طقس غائم ونشاط للرياح

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد غدا، تتوقع الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.25 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

حسب الهيئة العامة للأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون كالآتي:

القاهرة 34 20

الإسكندرية 28 18

وادي النطرون 33 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 26 16

السلوم 27 17

سيوة 34 18

بورسعيد 27 20

دمياط 26 18

الزقازيق 34 20

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 34 20

نخل 32 13

نويبع 34 23

طابا 32 19

كاترين 27 12

الطور 32 24

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 38 24

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 33 28

راس حدربة 31 27.