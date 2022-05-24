73 % نموا في أعداد أبراج المحمول خلال 2021



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أعداد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية زادت بنسبة 73 % خلال العام 2020 /2021، متوقعا مضاعفة هذا النسبة خلال العام 2022.

وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمحافظة الفيوم بحضور المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري على هامش زيارة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبريدية - إن رفع كفاءة شبكات الانترنت والمحمول ضمن أولويات مشروع حياة كريمة، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 500 برج في مختلف القرى التي يشملها المشروع، فضلا عما سيتم تنفيذه في المرحلتين الثانية والثالثة.

ولفت الوزير إلى أن النهوض بمكاتب البريد على مستوى المحافظات كذلك من ضمن أولويات مشروع حياة كريمة، لتوفير خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل ميسر وبسيط، موضحا أن محافظة الفيوم بها 109 مكاتب بريد غير المكاتب المتنقلة، وجار العمل على تطويرها لتلبية احتياجات المواطن المصري.

كما أكد طلعت أن الوزارة تسعى لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقميًا في كافة المجالات، موضحًا أن الدولة المصرية الرقمية، في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق علي أرض الواقع في الوزارات والمحافظات الهيئات العامة، مشيرًا إلى أن بناء مصر الرقمية مسئولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة، وليست مسئولية وزارة الاتصالات وحدها.

وأضاف الوزير، أن التحول الرقمى ليس نوعًا من الترف، إنما وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكدًا أن التحول الرقمي رحلة مستمرة تتطلب العمل لاستدامتها.

وخلال لقاء الوزير والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تم مناقشة واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي، وكذلك مناقشة برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية منظومة التحول الرقمى بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة، للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة والأداء الحكومي للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن يتوافق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.