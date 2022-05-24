غرفة تجارة الأردن تبحث سبل التعاون مع اليونان

بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، مع السفيرة اليونانية في عمان، إليفثريا جالاتياناكي، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها.



وأوضح بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا ترتيبات عقد منتدى أردني يوناني، على مستوى أصحاب الأعمال، مرافق للزيارة الرسمية لاجتماعات اللجنة الأردنية اليونانية، المقررة خلال الربع الأول من تموز المقبل، في أثينا.



ورحب الكباريتي بأي تعاون مشترك يهدف إلى زيادة التبادل التجاري، وبناء شراكات ومشاريع استثمارية بين الجانبين، وإقامة علاقات استراتيجية، معربا عن شكره للسفيرة، على جهودها التعاونية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.



وأكد أن المنتدى سيشكل فرصة للأردن لدعوة أصحاب الأعمال والمستثمرين اليونانيين، لاكتشاف الفرص المميزة المتوفرة في المجالات الاستثمارية المختلفة، وتوسيع قاعدة استثماراتهم، وتأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في القطاعات التنموية والخدمية.



من جهتها، عبرت السفيرة اليونانية عن أملها في أن تسهم الزيارة بالنهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال استغلال الاتفاقيات الاقتصادية بينهما.