1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 499 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم، منها 39 مبايعة أراض بقيمة 287 مليون درهم و460 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.15 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة ورسان الأولى تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 215 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 134.16 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 8.73 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 125.43 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 94.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 28 مليون درهم.