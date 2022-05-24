عاجل.. الخارجية الأمريكية: نقدر دعم مصر لجهود التهدئة في اليمن

توك شو
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، أن الخارجية الأمريكية، أكدت أنها تقدر دعم مصر لجهود التهدئة في اليمن.

 

يشهد اليمن هدنة أممية دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي، لكن بسبب الجرائم الحوثية المتكررة منذ اليوم الأول للهدنة والذي يؤكد أن ميليشيات الحوثي جماعة لا تريد السلام ولا تملك قرارها.

 

وتواصل مليشيات الحوثي الإيرانية خرق قرار وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية.

 

ولم يتغير موقف مليشيات الحوثي الإيرانية المتعنت والرافض تقديم أي تنازلات لإنجاح الجهود والتحركات الدولية الساعية لتسوية سلمية للحرب وإنهاء الانقلاب في اليمن.

مصر الخارجية الأمريكية اكسترا نيوز اليمن

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