تفاصيل مران الأهلي اليوم
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء يوم 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس.
وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الوداد، وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد أحمد عبد القادر قبل انطلاق المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.
وخاض محمد عبد المنعم تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كما شارك السولية في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في المران الجماعي، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.
وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة حمدي فتحي بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وتعافى ياسر إبراهيم من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.
وحرص محمود عبد المنعم كهربا ومؤمن زكريا، لاعبا الفريق على التواجد اليوم في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش لدعم زملائهما قبل السفر غدًا إلى المغرب.