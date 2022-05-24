تفاصيل مران الأهلي اليوم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، ‏استعدادًا لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء يوم 30 مايو ‏الجاري على مركب محمد الخامس.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في ‏كافة الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الوداد، وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد ‏أحمد عبد القادر قبل انطلاق المران الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

وخاض محمد عبد المنعم تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة ‏الضامة.‏

وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، التي تعرض لها خلال ‏مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في ‏إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

كما شارك السولية في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ‏العضلة ‏الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في المران الجماعي، وتعافيه من ‏الإصابة ‏التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة ‏الماضية.‏

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة حمدي فتحي بعد زوال الألم الذي شعر به في ‏الحوض ‏وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وتعافى ياسر إبراهيم من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وشارك في المران ‏الجماعي الذي أقيم مساء‏ اليوم.‏

وحرص محمود عبد المنعم كهربا ومؤمن زكريا، لاعبا الفريق على التواجد اليوم في مران ‏الفريق الذي أقيم على ملعب التتش لدعم زملائهما قبل ‏السفر غدًا إلى المغرب.‏