دبي تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية

أشادت " منظمة الجمارك العالمية وأعضاؤها " بمبادرة المنصة الرقمية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد""OAC" التي طرحتها دائرة جمارك دبي وتسهم فيها بصفتها خبيرًا في البرنامج وتهدف إلى ربط إدارات الجمارك الأعضاء والمنظمة من خلال منصة آمنة موثوقة ذات إمكانات بعيدة المدى.

تتضمن المنصة أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتهدف إلى تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات.

جاء ذلك خلال مشاركة جمارك دبي في الدورتين الـ26 والـ27 لمجموعة إطار عمل معايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية "SAFE" اللتين عقدتهما منظمة الجمارك العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي بمنصتها في مدينة بروكسل.

يستند إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة العالمية على ركائز ثلاث أساسية هي ترتيبات العلاقة التي تربط بين الجمارك وشركاء قطاعات الأعمال، والجهة الجمركية مع الجهة الجمركية الأخرى، والعلاقة بين الجمارك والمؤسسات الحكومية.

و يوفر إطار العمل في جمارك دبي منصة موحدة من شأنها تعزيز التجارة الدولية، وضمان سبل أمن أفضل ضد الجريمة العابرة، وزيادة مساهمة الجمارك والشركاء التجاريين في الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للدول.

يعمل الإطار على تحسين قدرة الجمارك على اكتشاف الشحنات عالية الخطورة والتعامل معها وزيادة الكفاءة في إدارة البضائع، وبالتالي تخليص البضائع والإفراج عنها بسرعة كبيرة بما يدعم أمن ومرونة سلاسل التوريد.

وتوجهت أمانة منظمة الجمارك العالمية بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها في استضافة المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد لمنظمة الجمارك العالمية الذي استضافته جمارك دبي خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2021 واستقطب أكثر من 3900 مشارك مسجل من 158 من الإدارات الأعضاء في المنظمة والمعنيين حول العالم ونوّهت بتعاون جمارك دبي الوثيق معها في تنظيم المؤتمر وإعداد التقرير الختامي.

و قالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي: "إن جمارك دبي أدت دورًا مهمًا في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات، فضلًا عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة، وأثبتت تجربة جمارك دبي بالفعل، نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية وتوقعت أن يمثل البرنامج مستقبل التجارة العالمية".