منذ إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضرورة تحديث بيانات وتحديد رقم الهاتف على بطاقات التموين، من خلال المواقع الرسمية للوزارة، ازدادت عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر؟، حتى لا يتم إيقاف البطاقة أو وقف صرف الدعم على السلع.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، عن كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر؟ وفق ما أعلنته وزارة التموين المصرية والتي لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة.

كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

وبحسب بيانات وزارة التموين الرسمية، فإنّ تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر بسيط ولا يستغرق أكثر من دقيقة، وهو كما يلي:

- الدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني من هذا الرابط (اضغط هنـــا).

- إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

- بعد إدخال الرقم تظهر صفحة جديدة بها اسم صاحب البطاقة «رب الأسرة» وبجانبها رقم الموبايل، والذي يجب إدخاله، ويجب أن يكون مسجلا في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة.

- بعد إدخال رقم الهاتف يتم الضغط على قبول المحمول والضغط على إرسال الرقم السري.

- تصل رسالة على رقم الهاتف وبعد ينتهي التحديث.

مدة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر حتى 30 يونيو 2022.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن في وقت سابق أنّ رقم الهاتف يجب أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة، سواء بتحديث البيانات عبر موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين المختلفة، موضحًا أنّه جرى مد فترة تسجيل البيانات تسهيلًا على المواطنين ولمنع التكدس في مكاتب التموين.