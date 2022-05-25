أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 25-5-2022

استقرت أسعار الدولار في البنوك في بداية تعاملات اليوم بعد أن ارتفع خلال تعاملات أمس بنحو 11 قرش ليسجل في البنك الاهلي ومصر إلى 18.47 جنيه و18.53 جنيه.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي إلى 18.49 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، في البنك العربي الافريقي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ويكون بذلك اقترب سعر صرف الدولار من اعلي مستوياته التى سجلها بعد قرار خفض العملة بنحو 15%، في 21 مارس الماضي عند 18.51 جنيه للشراء و 18.59 جنيه للبيع.