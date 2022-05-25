أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 25-5-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار في البنوك في بداية تعاملات اليوم بعد أن ارتفع خلال تعاملات أمس بنحو 11 قرش ليسجل في البنك الاهلي ومصر إلى 18.47 جنيه و18.53 جنيه.

وسجل سعر الدولار فى  البنك التجاري الدولي إلى 18.49 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع،  في البنك العربي الافريقي والمصرف المتحد  وبنك قناة السويس إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ويكون بذلك اقترب سعر صرف الدولار من اعلي مستوياته التى سجلها بعد قرار خفض العملة  بنحو 15%، في 21 مارس الماضي عند 18.51 جنيه للشراء  و 18.59 جنيه للبيع.

 

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