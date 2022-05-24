تعرف على خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين

يبحث العديد من المواطنين وبالتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة عن خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين، حتى يستطيعوا التمتع بجميع التسهيلات التي توفرها الدولة المصرية لذوي الاحتياجات، سواء كان بالإعفاء الجمركي أو غيرها من الخدمات الأخرى.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين فرص استخراج الكارت الذكي إلكترونيا، حتى لا يكون هناك مشكلة في الذهاب إلى الجهات المعنية لاستخراجها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقغ الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين

وهناك عدة خطوات يحب على الراغبين في استخراج الكارت الذكي للمعاقين، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

1- سجل طلبك من خلال البوابة من هنا وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسؤولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية «مجموعة أسئلة» وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك رجاء احتفظ به.

التأكد من استكمال كل الخطوات ضروري

ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك عبر وزارة التضامن الاجتماعي، فهذه أول خطوة لدراسة حالتك ولا بد من استكمال باقي الخطوات.

4- استعلم عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حالة قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل التي قمت باختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.