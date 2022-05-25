العقيد عبد الكريم سعيد:اطالب مدربي كمال الأجسام بمواصلة مشوار صقل قدراتهم التدريبية

أشاد المشاركين من أبطال كمال الأجسام واللياقة البدنية، في الدورة التدريبية للمستوي الثاني "عن بعد " التي نظمها الأكاديمية الدولية بدبي لكمال الأجسام واللياقة البدنية والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة، والمعترف بها في أكثر من 203 دول على مستوى العالموكانت الموضوعات الرئيسية في محاضرات حول" المنشطات وأضرارها"، "والعناصر الغذائية والتوازن الغذائي"، و"المكملات الغذائية"، وقد حاضر فيها المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية ومديرها العام، والمحاضر الدولي الرائد سلطان العتبي.

ومن جانبة أكد العقيد العقيد عبد الكريم محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وسفير الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أن لا بد من الإشادة بالإقبال الذي شهدته دورات الأكاديمية بصفة عامة، وهذه الدورة بشكل خاص وهذا دليل واضح على رغبة وحرص مدربي ومدربات كمال الأجسام واللياقة البدنية على المستوى العربي في الاستفادة من مناهج الأكاديمية التي تتخذ من دبي مقرًا إقليميًا لها.

وطالب رئيس الأكاديمية الدولية لكمال الأجسام واللياقة البدنية والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة بالحرص على مواصلة مشوار صقل قدراتهم الفنية من خلال الالتحاق بالأكاديمية، والحصول على أعلى الكفاءات العلمية في التدريب من الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام التابعة للاتحاد الدولي.

يجدر الإشارة أن الدورة التدريبية شهدت مشاركة مميزة من داخل دولة الإمارات وخارجها، تضمنت مجموعة من المحاور المهمة في علم التدريب، أهمها: المنشطات وأضرارها، والعناصر الغذائية والتوازن الغذائي، والمكملات الغذائية

