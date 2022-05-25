الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يعلن موعد انطلاق بطولة كأس مصر للكرة السباعية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، موعد إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم  السباعية.


وقرر الاتحاد المصري للشلل الدماغي، إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم السبت الموافق 28 مايو المقبل، بمشاركة أربع فرق وهي المصري القاهري وجمعية  سيفنز،نادي الإرادة باوسيم، مستقبل اسكندرية.

 

ومن المقرر أن تقام البطولة على ملاعب المدينة الشبابية بالأسمرات، من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء.

 

و ذكر محمد دسوقي المشرف على كرة القدم بالاتحاد  أنه سيتم اختيار  منتخب مصر للكرة السباعية، من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس مصر للمشاركة في بطولة ايطاليا الدولية.

 

وفي نفس السياق، تحدث الدكتور أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، أنه يسعي  لإقامة بطولة جيدة والظهور بشكل مشرف.

 

وقال أدم في تصريحاته، إن بطولة كأس مصر ستكون هي منبر الجهاز الفني لمنتخب مصر في اختيار العناصر المميزة التي ستشارك مع المنتخب في البطولات القادمه.
 

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