حفل استقبال للاعب البرازيلي رونالدينيو وسط تواجد رياضي واعلامي

أقيم حفل استقبال اللاعب البرازيلي رونالدينيو، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الجيزة بحضور مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني، وشهد الحفل حضور من الشخصيات الرياضية والشخصيات الاقتصادية الهامة.

ومن جانبه أوضح هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية "إيسترن كومباني" والرئيس الشرفي لنادي الشرقية الرياضي عن سعادة لتلبية رونالدينيو الدعوة لزيارة مصر، حيث أكد أن "زيارة النجم العالمي لمصر رواج ضخم سيساعد في تنشيط السياحة لمصر، موضحًا أن الزيارة ستكون في إطار ترويجي للسياحة المصرية والمعالم الأثرية الموجودة بها".

وسيقوم اللاعب العالمي خلال فترة زيارته بجولة سياحية تضمن منطقة الأهرامات، ومن المنتظر قبل مغادرة اللاعب إلى بلاده أن يحضر مباراة لكرة القدم في ملعب خماسي بصالة مونديال، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

