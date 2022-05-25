لطلاب الثانوية العامة.. نصائح مهمة للتغلب على توتر الامتحانات

ننشر في السطور التالية، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتغلب على توتر الامتحانات المقرر انطلاقها قريبا، حيبث يدخل الطلاب في حالة توتر ويبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى مجموع مميز ليحققون أحلامهم ودخول الكلية المناسبة لهم.

لذا، توفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام من الطلاب وأولياء الأمور نصائح مهمة للتغلب على توتر الامتحانات، وهي كالتالي:

يجب على الطلاب الراغبين في التعلم أن يتجنبوا الأصدقاء السلبيين الذين يبثون روح وطاقة سلبية تؤثر سلبا على بقيى أصدقائهم لذا يبجب أن تحذروهم لكي تقللوا من شدة التوتر.

على أولياء الأمور الوقوف بجانب أبنائهم الطلاب في الثانوية العامة وعدم توترهم ويجب أن تتمتع الأسرة بالهدوء وخلق بيئة مناسبة للطالب لكي يذاكر جيدا.

يجب على الطلاب التدرب على حل أسئلة الامتحانات السابقة، وهذا يعد من أهم الوسائل التي تساعد على كسر الحاجز النفسي بين الطلاب وبين الامتحانات.

يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يومًا متصلة أو متقطعة ويجب أن يكون هذا النوم في ظروف هادئة لأن النوم الجيد يساعد على التركيز والمذاكرة وثبات المعلومات في الذاكرة.

يجب على الطلاب عدم تناول المنبهات التي قد تؤثر عليه بالسب وتزيد من توترهم، كما أنها تؤثر على قدرتهم العقلية والتركيز.

بعض الطلاب ينسون بعض الوجبات الغذائية الهامة أثناء اليوم، وسوء التغذية يؤدي إلى النسيان المفرط وسوء التركيز، لذا يجب الحرص على تناول الوجبات بانتظام وخاصة المفيدة مثل الفاكهة الطازجة والخضراوات.