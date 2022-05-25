شديد الحرارة جنوبا.. اعرف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-5-2022، حيث يسود طقس شديد الحرارة جنوبا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، ويشهد الطقس نهارا في القاهرة ارتفاع الحرارة، أما ليلا فيسود طقس معتدل.

وعن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، إليكم التالي:

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى

يسود طقس حار نهارا على الوجه البحري

يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء

يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد

يسود طقس نهارا مائل للحرارة على السواحل الشمالية

يسود طقس نهارا شديد الحرارة على جنوب الصعيد

يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد

يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف ليلا على شمال الصعيد

يسود طقس ليلا معتدل على جنوب سيناء

يسود طقس ليلا معتدل على جنوب البلاد.

نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى

نشاط رياح الوجه البحري

نشاط رياح على جنوب سيناء

نشاط رياح على سلاسل جبال البحر الأحمر

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة

درجة الحرارة في مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

درجة الحرارة في سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

درجة الحرارة في قنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات

درجة الحرارة في أسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة