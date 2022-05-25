سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-5-2022 في البنوك

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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سجل سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-5-2022، فى البنك الأهلي المصرى 18.41 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري



18.34 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري



18.41 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



18.42 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر



18.41 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

 


18.43 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.43 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس



18.39 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.
 

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