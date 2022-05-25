ما لا تعرفه عن فوائد ماء سلق البيض المدهشة

ننشر لكم في السطور التالية، مدة سلق البيض الصحية والفوائد الصحية لماء سلق البيض، واستخدامات الماء المفيدة.

مدة سلق البيض الصحية

أكد العديد من الأطباء أن مُدة سلق البيض الصحية هي من 7 إلى 10 دقائق فقط، وفي حالة سلق البيض لمدة أكثر من 12 دقيقة، يلاحظ جود لون حول الصفار مائل إلى اللون الأخضر، وهو عبارة عن مادة كبريتيد الحديد، وهو مركب كبريتى يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى، ويسبب مغص شديد للأطفال والكبار، بالإضافة إلى انتفاخ بالمعدة ويزيد من ألم القولون.



فوائد ماء سلق البيض

ماء سلق البيض غنى بالكالسيوم والبروتينات والكثير من الفيتامينات.

ماء سلق البيض يمكن استخدامه كعامل مساعد على تخفيف آلام العظام والحماية من الهشاشة.

ماء سلق البيض يحتوي على نسبة من الكالسيوم تقترب من الموجودة في البيض.

ماء سلق البيض يمكنك وضع قدميك فيه أو يديك فيه لمدة نص ساعة كى يمتص جسدك ما به من كالسيوم.



استخدامات ماء سلق البيض

ماء سلق البيض يمكن استخدامه فى غسل الشعر الجاف

يتم إضافة الخل على ماء سلق البيض واستخدامه في تنظيف الأسطح والأواني.

يستخدم ماء سلق البيض على تنظيف الترسبات وجعلها مظهر جيد وبراق.