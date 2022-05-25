تعرف على أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا ننشر لكم في السطور التالية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفقا للحسابات الفلكية.

وفقا للحسابات الفلكية، من المنتظر أنه يولد هلال شهر ذو الحجـة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29.



وأكدت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 2022 / 6 / 28 م ( يوم الرؤية ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.



ويغرب القمر ( في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ 14 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 13 - 19 دقيقة ).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 39 دقيقة ).

أول أيام عيد الأضحى المبارك

ومن هنا، يكون يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 م هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ، و تكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـًا يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م.

وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـًا يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م، وبهذا يكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيـا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م، الموافق 10 ذو الحجة لعام 1443 هجريا.