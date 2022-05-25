وصفات مذهلة لتنظيف البشرة من المكياج

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بوابة الفجر
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تبحث العديد من السيدات عن وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل للتخلص من آثار المكياج وحب الشباب، بدلا من شراء منتجات باهظة الثمن، لذا ننشر لكم في السطور التالية، وصفات مذهلة لتنظيف البشرة من المكياج، وجعلها خالية من آثار الكريمات لتقليل التجاعيد في البشرة والحصول عليها نقية دائما وخالية من الشوائب وحب الشباب، ومنع الخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة سريعا.


الليمون
يساعد على تنظيف البشرة وتفتيحها مع مرور الوقت

اخلط عصير الليمون مع القليل من الحليب أو الزبادي 

ضعه على الوجه

غسل الوجه بعد دقيقتين

ترطيب البشرة للحصول على بشرة نظيفة رطبة.

دقيق الشوفان 
طحن ربع كوب من الشوفان الكامل 

خلط القليل من الشوفان بالماء أو الزيت لعمل عجينة وتدلكيها على الجلد

شطف الوجه بالماء الدافئ وتركها حتى يجف.

 

الحليب
يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة

تحضير كمية صغيرة من الحليب كامل الدسم 

صبها في راحة اليد

تدليك البشرة بها

يمكن إضافة 2-4 أكواب من الحليب في حوض الاستحمام والجلوس فيه لعدة دقائق لبشرة رطبة

العسل
ساعد فى التخلص من حب الشباب وتهدئة البشرة

تحضير نصف ملعقة صغيرة من العسل الخام 

تدليك البشرة برفق

غسل الوجه بالماء الدافئ 

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