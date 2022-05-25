أبراج تعشق فصل الصيف.. أبرزهم الحمل والقوس

هناك بعض الأبراج الذين يعشقون فصل الصيف للسفر والتنزه، وتناول الأطعمة الصيفية المتمثلة في الأيس كريم وبعض الفواكه، ومن هنا نقدم لكم في التقرير التالي الأبراج الذين يعشقون فصل الصيف، ويكون أبرزهم الحمل والقوس.



برج الحمل

مواليد برج الحمل من أكثر الأشخاص الذين يحبون فصل الصيف ويستمتعون به ويشعرون بالنشاط والحيوية والانتعاش بخلاف طقس الشتاء البارد، حيث يحرصون في فصل الصيف على ممارسة الرياضة وكسب مهارات جديدة.

برج القوس

مواليد برج القوس من الشخصيات التي تحب فصل الصيف حيث يتمتعون بروح المغامرة التي تدفعه للسفر بين البلاد وزيارة الأماكن المختلفة والاختلاط بالأخرين، كما ينتهز مولود برج الأسد فرصة لارتداء ملابس السباحة، والاستمتاع مع أصدقائه بالبحر.

برج الجوزاء

يعتبر مولود برج الجوزاء من الشخصيات الذين يحبون فصل الصيف حيث يبحثون عن السفر والتنقل بين البلدان وممارسة الأنشطة الترفيهية.

برج الأسد

مواليد برج الأسد من الأشخاص الذين يحرصون دائما على الاستمتاع بالوقت وخاصة في فصل الصيف، حيث يشعرون بالانتعاش ويحبون كثيرا الجلوس أمام حمام السباحة ويحسنون مزاجهم بكوب عصير فريش،

برج الحوت

يفضل مواليد برج الحوت فصل الصيف، حيث يقضون الوقت مع العائلة في الحدائق والمنتزهات والتقاط صور الزهور والمناظر الطبيعية الخلابة التي يستمتعون برؤيتها في فصل الصيف، ويحاولون قضاء وقت ممتع خارج المنزل مكع الأصدقاء على البحر ومشاهدة المناظر الجميلة التي تريح الأعصاب وتعطي النشاط والحيوية.