الحجر الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضيالاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعيةوتحديث منظومة الحجر الزراعي لتسهيل إجراءات الاستيراد التصدير للحاصلات الزراعية.



أكد أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحجر الزراعي والبنك الأهلي المصرى من أجل تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي حيث يتيح ذلك إمكانية قيام المتعاملين مع الحجر الزراعي بتسديد كافة الرسوم والنفقات اليكترونيا من خلال الكروت الائتمانيه عن طريق الانترنت.



واضاف "العطار" أن ذلك يأتي في إطار اتجاه الحجر الزراعي نحو تفعيل منظومه متكامله للتحول الرقمي وميكنة كافة الاعمال والخدمات التي يقدمها لعملائة من المصدرين والمستوردين

وتخدم منظومة التحول الرقمي بالحجر الزراعي عمليه تكويد وتتبع المزارع والكيانات التصديريه وإنشاء خريطة رقمية من خلال تكنولوجيا الاقمار الصناعية GPS بالإضافة إلي المساهمه الفعاله في تيسير إجراءات الإفراج الجمركي من خلال تفعيلها علي الواردات الزراعيه بالموانئ المصرية وبما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية في هذا الملف الهام.



قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم أحمد العطار ممثلا عن الحجر الزراعي والأستاذ كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئه المصرفيه ممثلا عن البنك الاهلى المصري بحضور عميد هشام مصطفى مدير عام النشر الإلكتروني بمركز نظم ومعلومات الحواسب بوزارة الانتاج الحربي والمسؤل عن تنفيذ منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي.