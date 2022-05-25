أول تعليق من وزير التعليم على حالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تعليقه على تداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على صفحات الغش الإلكتروني، أن الغش موجود منذ سنوات.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية، أنه لا بد أن نربي أبناؤنا بأن الغش ليس حقا مثله مثل سرقة الفلوس، لافتا إلى أن مشاركة أولياء الأمور وبعض العاملين بالتربية والتعليم في تسهيل الغش بالامتحانات كارثة كبري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم تطبيق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه أو ساهم في تسهيل الغش، مشيرا إلى أن لدى الوزارة  محاضر رسمية واي طالب مثبت عليه الغش بهذا الشكل يعتبر راسب هذا العام، وسيتم مجازاة الملاحظ.

ولفت إلى أن هذة الظاهرة تعكس المرض العضال للتعليم، الغش ليس مهارة للطالب، وقائلا:( من أين لنا أن نصلي ونصوم ونسمح بالغش في الامتحانات).

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيعاقب كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة، موضحا أنه تم تكليف المديريات بتطبيق قانون الغش الجديد، موضخا ان السبب في وجود طلاب بالإعدادية مبيعرفوش يقراوا ويكتبوا هو الغش الناتج عن العواطف والمحايله، وقبل القانون لازم نقتنع ان الغش جريمة، وانا احب ان ابني يعمل الصح لإنه صح مش عشان خايف ان اضربه.

ادعم طارق شوقي التربية والتعليم طارق شوقي أعمال الغش الغش الإلكتروني

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