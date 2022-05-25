أمهات مصر: سهولة امتحانات الإعدادية بالمحافظات.. وصعوبة هندسة القاهرة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات جاء في مستوي الطالب المتوسط، وصعبة في محافظات أخري.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة جاء صعب واشتكي عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور من ضيق الوقت، وانة يحتاج وقت أكثر وغير مباشر، حسب الطلاب وأولياء أمورهم.

بينما اشتكي أيضا عدد من أولياء الأمور والطلاب من ما وصفته ب" صعوبة" امتحان الدراسات الإجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

بينما جاء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية سهلا، وكذلك سهولة امتحان العلوم بمحافظة الأسماعلية، كما ان امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة الغربية جاء في مستوي الطالب المتوسط ماعدا القطعة، وسهولة جبر محافظة أسيوط.