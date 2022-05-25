ختامها مسك.. «أمهات مصر»: امتحان أحياء الأول الثانوي جاء سهلا

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، متابعة ورصد ختام امتحانات الصف الأول الثانوي.

وقالت مؤسس أمهات مصر أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في مادة الأحياء، جاء سهل ومباشر ودون فلسفة أوتعقيد، سواء الامتحان الورقي والإلكتروني، حسب أولياء الأمور.



وأعرب الطلاب وأولياء أمور الأول الثانوي على سعادتهم بإنتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، قائلين "ختامها مسك ".



يختتم طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم، بأداء الطلاب الامتحان في مادة (الأحياء).

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غدا الخميس الموافق 26 مايو 2022 الامتحان في مادتي (الكيمياء وعلم النفس والاجتماع) حسب الجدول المعلن سابقًا.