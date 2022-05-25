مؤشرات البورصة تتراجع بمنتصف جلسة اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف جلسة اليوم الثلاثاء  ، مع ترقب السوق للبدء فى تنفيذ برنامج تحفيز البورصة المعلن من الحكومة والذى سيحدد مدى تجاوب السوق وجاهزيته الطروحات الكبيرة والتى لا بد أن يسبقها استقرار البنية التشريعية وعدم التدخل فى آليات السوق الا بنص قانون وعدم فرض أى عقوبات الا بقرار المحكمة الاقتصادية لتعود الثقة فى السوق مجددا وتعود معها السيولة التى ستؤسس لنجاح تلك الطروحات

 

وبمنتصف الجلسة،  تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 10،336.02 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى  1،801.03 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى2،706.83 نقطة.

 

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