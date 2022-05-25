نفط عُمان يرتفع 1.28 دولار للبرميل بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يوليو / تموز القادم، بواقع 1.28 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز، سجل 109.25 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الثلاثاء، عند 107.97 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس / آب المقبل 107.77 دولار للبرميل، بارتفاع 1.9 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 105.87 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو / تموز القادم، بحلول الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.03 بالمائة؛ ليصل إلى 110.9 دولار للبرميل، رابحًا 1.44 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو / تموز، بنسبة 1.22 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 114.95 دولار للبرميل، بمكاسب 1.39 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.