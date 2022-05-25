صادرات البترول السعودية تقفز إلى 75 مليار دولار بالربع الأول لعام 2022

سجلت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا بعائدات صادرات البترول خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، في ظل ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وقفزت عوائد الصادرات البترولية؛ وفقًا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 84.6% خلال الربع الأول من عام 2022، وبزيادة تعادل 128.97 مليار ريال (34.39 مليار دولار).

وبلغت قيمة الصادرات البترولية السعودية أكثر من 281.47 مليار ريال (75.06 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022، مقابل 152.5 مليار ريال (40.67 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وسجل شهر مارس/ آذار ارتفاعًا حادًا بعائدات الصادرات البترولية للمملكة بالتزامن مع القفزة القوية في أسعار النفط بالأسواق العالمية والتي تجاوزت 110 دولارات للبرميل متأثرة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وارتفاع الطلب وانخفاض المخزونات؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 118% على أساس سنوي لتبلغ 113.98 مليار ريال (30.39 مليار دولار)، مقابل 52.32 مليار ريال (13.95 مليار دولار) في مارس/ آذار 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات البترولية السعودية 57.5% و78.1% خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط على الترتيب؛ لتبلغ خلالهما 83.5 مليار ريال (22.27 مليار دولار) و83.99 مليار ريال (22.4 مليار دولار) على التوالي.

الصادرات السعودية تقفز لـ 95.8 مليار دولار في الربع الأول

وقفزت صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 70% خلال الربع الأول من عام 2022، وبزيادة تعادل نحو 148 مليار ريال (39.45 مليار دولار) عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت قيمة صادرات المملكة (البترولية وغير البترولية والسلع المعاد تصديرها) إلى 359.28 مليار ريال (95.8 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022، مقابل 211.34 مليار ريال (56.36 مليار دولار) في الربع ذاته من العام 2021.

كما حققت السعودية ارتفاعًا بقيمة صادراتها غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 35% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 66.31 مليار ريال (17.68 مليار دولار)، مقابل 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021.

54 مليار دولار فائضًا تجاريًا للسعودية بالربع الأول

وحققت السعودية فائضًا بالميزان التجاري خلال الربع الأول من عام 2022، بل سجل ارتفاعًا ملحوظًا على أساس سنوي مرتفعًا بأكثر من 180% عن الفائض المحقق في الربع الأول من 2021، وبزيادة تعادل 130.25 مليار ريال (34.73 مليار دولار).

وبلغ فائض تجارة السعودية أكثر من 202.5 مليار ريال (54 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022، مقابل 72.26 مليار ريال (19.27 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي.

وعلى مستوى التبادل التجاري للمملكة، سجل نموًا بنسبة 47.3% خلال الربع الأول من عام 2022، وبارتفاع يبلغ 165.64 مليار ريال (44.17 مليار دولار) عن حجم التجارة الخارجية في الفترة المماثلة من العام 2021.

ووصلت قيمة تجارة السعودية السلعية إلى أكثر من 516 مليار ريال (137.61 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022، مقابل 350.4 مليار ريال (93.44 مليار دولار) بالربع ذاته من العام الماضي.

وشهدت تجارة المملكة ارتفاعًا بفاتورة الواردات خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 12.7% على أساس سنوي، مسجلة 156.78 مليار ريال (41.8 مليار دولار)، مقابل 139.08 مليار ريال (37.08 مليار دولار) بالربع المماثل من العام 2021.