عاجل.. ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استكملت اسعار صرف الدولار ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلة صعودها الذي بدء منذ تعاملات الأسبوع.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم زيادة بالمتوسط بنحو 8 قروش؛ تضاف إلى سلسلة مكاسبه العملة الامريكية اما الجنيه والتى بلغت منذ افتتاح تعاملات الأسبوع و الامس 24 قرشا.

ارتفع سعر صرف الدولار في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، من مستويات 18.47 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ورفع التجاري الدولي أسعار شراء وبيع الدولار بقيمة  7 قروش ليصل إلى 18.56 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في  البنك العقاري المصري.

وزاد سعر الدولار في بنك  قناة السويس وإتش اس بي سي  والمصرف المتحد  إلى 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

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