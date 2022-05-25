بضغوط بيعية أجنبية.. تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات





تراجعت مؤشر البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2713 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 3737 نقطة.



