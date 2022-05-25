بضغوط بيعية أجنبية.. تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات
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تراجعت مؤشر البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12691 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2713 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 3737 نقطة.