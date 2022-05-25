صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى 1.9 مليار دولار خلال 8 أشهر



ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من "سبتمبر-أبريل "من الموسم التصديري 2021/2022 بنسبة 11،1%، لتسجل ما قيمته 1.909 مليار دولار مقابل 1.718 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2021.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تراجع الكميات المصدرة بشكل طفيف بنسبة 4% خلال 8 شهور من الموسم التصديري الحالي 2021/2022 لتسجل 3.112 مليون طن مقابل 3.247 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن "الدول العربية" استحوذت على 38% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 8 أشهر من موسم 2021/ 2022، بنحو 722.89 مليون دولار، وكذلك بنسبة 43% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.336 مليون طن، فيما بلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة نحو 733.530 ألف طن بقيمة 439.3 مليون دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، و24% من الكميات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 432.8 مليون دولار من خلال تصدير 592.581 ألف طن مستحوذة على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و23% من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 259.8 مليون دولار خلال الفترة من "سبتمبر 2021-أبريل 2022" من خلال تصدير 386.1 ألف طن

وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 22.494 مليون دولار من خلال 36.077 ألف طن، ولدول الأمريكيتين "الشمالية والجنوبية" وأستراليا نحو 27.172 ألف طن بقيمة 31.162 مليون دولار.

وكشف المجلس عن تصدير 1.366 مليون طن موالح خلال الفترة من "سبتمبر 2021- أبريل 2022" بقيمة 686.266 مليون دولار، لتستحوذ صادرات الموالح على 44% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال أول 8 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022، مستحوذة على 36% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات "البطاطس الطازجة" على 20% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 630.001 ألف طن، وعلى 14% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 266.725 مليون دولار

وصدرت مصر من "البصل الطازج" نحو 187.417 ألف طن مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة، بقيمة 54.156 مليون دولار مستحوذ على 3% من القيمة.

وسيطرت صادرات "الفاصوليا الجافة" على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 101.995 ألف طن بقيمة 101.482 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، واستحوذت صادرات "الطماطم الطازجة" على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 93.407 ألف طن بقيمة 31.116 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

واستحوذت صادرات "البطاطا الحلوة" على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 92.629 ألف طن بقيمة 43.931 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من" الرومان الطازج" نحو 81.415 ألف طن بقيمة 58.607 مليون دولار، ومن "فول سودانى" نحو 57.484 ألف طن بقيمة 95.611 مليون دولار، و"الفراولة الطازجة" نحو 43.47 ألف طن بقيمة 105.937 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات "تمور طازجة أو نصف جافة" نحو 49.586 مليون دولار لتصدير 41.970 ألف طن، والعسقلان الطازج "البصل الأخضر" نحو 48.552 مليون دولار لتصدير 34.953 ألف طن.

كما استحوذت "النباتات الطبية والعطرية" على 4% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال 8 شهور من الموسم التصديري 2021/ 2022 وذلك بقيمة 68.764 مليون دولار من خلال تصدير 34.161 ألف طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من "الفول العريض "نحو 18.608 مليون دولار لتصدير 28.629 ألف طن، لتستحوذ على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 8 شهور من الموسم التصديري 2021/ 2022. وبلغت صادرات مصر من "بذور السمسم " نحو 27.923 ألف طن بقيمة 42.23 مليون دولار

كما بلغت قيمة صادرات مصر من "الخس الطازج "نحو 17.392 مليون دولار لتصدير 25.001 ألف طن، وباقي "الأصناف الأخرى" نحو 264.421 ألف طن بقيمة 219.622 مليون دولار، لتسيطر على 8% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و12% من إجمالي قيمتها.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية أشار التقرير إلى أن "روسيا الاتحادية" تأتي كأكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 525.152 ألف طن بقيمة 264.571 مليون دولار، لتستحوذ على 17% من إجمالي الكميات المصدرة و14% من القيمة.

وسيطرت "المملكة العربية السعودية "على 15% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 8 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022 بنحو 476.163 ألف طن وكذلك على 12% من القيمة بنحو 235.49 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى "الإمارات العربية المتحدة" نحو 201.451 ألف طن بقيمة 89.704 مليون دولار، وإلى "هولندا" نحو 165.508 ألف طن بقيمة 95.659 مليون دولار مستحوذة على 5% من الكميات المصدرة و5% من القيمة، وإلى "المملكة المتحدة" نحو 114.848 ألف طن بقيمة 112.914 مليون دولار.

واحتلت "سوريا" المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 97.815 ألف طن بقيمة 63.312 مليون دولار، تليها "بنجلاديش "بنحو 97.272 ألف طن بقيمة 59.354 مليون دولار.

واحتلت "اليونان" المركز الثامن بنحو 93.908 ألف طن بقيمة 40.582 مليون دولار، تليها "ليبيا" بنحو 85.776 ألف طن بقيمة31.263 مليون دولار، ثم "الهند" بنحو 83.790 ألف طن بقيمة 45.750 مليون دولار، وفى المركز الحادي عشر "إيطاليا" بنحو 81.545 ألف طن بقيمة 81.527 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى "لبنان" خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أبريل 2022 نحو 31.882 مليون دولار من خلال تصدير 77.559 ألف طن لها، وإلى "الكويت" نحو 34.02 مليون دولار من خلال تصدير 70.317 ألف طن لها، وإلى "ألمانيا الاتحادية" نحو 74.211 مليون دولار لتصدير 66.587 ألف طن.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية "سلطنة عمان" نحو 31.08 مليون دولار لتصدير 65.216 ألف طن، ولباقي الدول نحو 808.643 ألف طن بقيمة 617.269 مليون دولار.