الدولار يرتفع من أقل مستوى في شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



تحول الدولار الأميركي اليوم الأربعاء للارتفاع بعد يومين متتاليين من الخسائر مع توقف التراجع الذي شهدته عائدات سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة، وتخطى صعود الدولار اليورو والدولار النيوزيلندي الذي كان قد ارتفع في وقت سابق مدفوعا بإعلان سياسة نقدية مشددة من البنك المركزي.

وأصبح البنك المركزي لنيوزيلندا أحدث البنوك المركزية التي ترفع سعر الفائدة بنصف نقطة.

وعلى الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة فقد قدمت أيضا استرشادا لسياستها المستقبلية ينحى للتشديد معللة ذلك بأن الزيادة الكبيرة والمبكرة في أسعار الفائدة تقلل من مخاطرة استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وساعد ذلك الدولار النيوزيلندي على الارتفاع بنسبة وصلت 0.8% إلى ذروة ثلاثة أسابيع مسجلا 0.6514 دولار أميركي لكن عندما اكتسب الدولار الأميركي الزخم تخلى الدولار النيوزيلندي عن أغلب مكاسبه وجرى تداوله بزيادة بلغت 0.2% فقط عند 0.648 دولار أميركي.

وتراجع الدولار الأميركي بنسبة 3% تقريبا بعد أن وصل لأعلى مستويات في عقدين في وقت سابق من هذا الشهر لكنه عاد وارتفع 0.4% عن أقل مستوى في شهر بلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شهد الدولار تراجعا بسبب تصريحات من رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي أشارت إلى نهاية لأسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة.

وتعني تلك التصريحات ضمنيا زيادة بخمسين نقطة أساس على الأقل لمعدلات الإيداع مما أجج تكهنات بإقرار زيادات أكبر هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن ذلك رفع اليورو لأعلى مستوى في شهر مسجلا 1.0748 دولار أمس الثلاثاء تراجع اليوم الأربعاء 0.6% مسجلا 1.067 دولار.

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يصفع برشلونة ويقترب من حسم صفقة الخارق

عاجل.. لابورتا يفاجئ جماهير برشلونة ويقترب من ضم ثنائي ناري

مقابل 120 مليون.. ريال مدريد يستقر على بديل مبابي من الدوري الايطالي

الرد الأول من نقابة المهن التمثيلية على تصريحات عمرو واكد

هجوم شرس.. أنشيلوتي يضع تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال

وفر فلوسك واتفرج في البيت.. 7 قنوات مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

متنزلش القهوة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد

مران الأهلي - موسيماني يحاضر اللاعبين.. وأكرم وبانون يواصلان التأهيل