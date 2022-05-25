وزير البترول يبحث مع المبعوث الرئاسى الأمريكى التعاون بشأن مؤتمر "تغير المناخ"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في دافوس على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادى العالمى مع  جون كيرى المبعوث الرئاسي الامريكى الخاص للمناخ، حيث تم بحث التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون بشأن تغير المناخ COP27 الذى ترأسه مصر وتستضيفه في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

واكد الملا ان لقاءه مع المبعوث الرئاسي الامريكى يأتي في اطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر اقليميًا ودوليًا من اجل إنجاح المؤتمر والتوصل لمبادرات ومخرجات ناجحة قابلة للتطبيق، وأشار الملا أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مهمة لتوصيل صوت افريقيا  إلى العالم وتحقيق انتقال طاقى متوازن وواقعى يراعى متطلبات افريقيا في الانتفاع بمواردها الطبيعية مع توفير سبل الدعم للقارة تمويليًا وتكنولوجيًا في مواجهة تغير المناخ وتحقيق اهداف التحول الطاقى المتوازن.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة والمبادرات الداعمة لذلك وخاصة المبادرة الامريكية ( NET ZERO ) التي تشارك مصر فيها، واستعرض الملا الجهود المصرية الحالية لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطاقة حيث يتم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر وأنها تتبنى استخدام الغاز الطبيعى انظف أنواع الوقود الاحفورى كوقود انتقالى مع العمل بالتوازى مع تنويع المصادر المستخدمة في مزيج الطاقة المحلى لتشمل الهيدروجين وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة.

وأكد كيرى استمرار التشاور بين الجانبين في ظل رئاسة مصر  لمؤتمر  Cop27  معربا عن استعداد الولايات المتحدة كذاك لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر في مرحلة التحول الطاقى لتحقيق اهداف خفض الانبعاثات بما لها من تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة.



 

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