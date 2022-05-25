الذهب ينخفض مع صعود الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مايو بحثا عن مؤشرات على المقدار المتوقع لرفع الفائدة الأمريكية المقبل.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1857.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو عند 1869.49 دولار للاوقية أمس الثلاثاء.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1856 دولارا للأوقية.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر الدولار بعد بلوغ أدنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأمريكية في المدى القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر فائدة.
وتعلن لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي بيان اجتماعها الذي انعقد في الثالث والرابع من مايو في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 21.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 947.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2015.99 دولار للأوقية.

 

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