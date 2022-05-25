النفط يرتفع بدعم توقعات زيادة الطلب





صعدت أسعار النفط اليوم مدعومة من قلة الإمدادات وتوقعات بزيادة الطلب مع ترقب بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 44 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 114 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة أمس الثلاثاء وتسجل زيادة لخامس يوم.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 51 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 110.28 دولار للبرميل. وتم تسوية العقد بانخفاض 52 سنتا أمس الثلاثاء، وفقا لـ "رويترز".

وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو. وتواجه إمدادات الخام في الولايات المتحدة ضغوطا مع قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع حيث من المتوقع أن تشهد أعلى حركة انتقالات في عامين، الأمر الذي يزيد الطلب على الوقود مع إقبال المزيد من السكان على السفر بالسيارات والتخلي عن الحذر المرتبط بقيود مكافحة كوفيد-19.