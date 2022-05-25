النفط يرتفع بدعم توقعات زيادة الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



صعدت أسعار النفط اليوم مدعومة من قلة الإمدادات وتوقعات بزيادة الطلب مع ترقب بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 44 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 114 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة أمس الثلاثاء وتسجل زيادة لخامس يوم.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 51 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 110.28 دولار للبرميل. وتم تسوية العقد بانخفاض 52 سنتا أمس الثلاثاء، وفقا لـ "رويترز".

وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو. وتواجه إمدادات الخام في الولايات المتحدة ضغوطا مع قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع حيث من المتوقع أن تشهد أعلى حركة انتقالات في عامين، الأمر الذي يزيد الطلب على الوقود مع إقبال المزيد من السكان على السفر بالسيارات والتخلي عن الحذر المرتبط بقيود مكافحة كوفيد-19.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يصفع برشلونة ويقترب من حسم صفقة الخارق

عاجل.. لابورتا يفاجئ جماهير برشلونة ويقترب من ضم ثنائي ناري

مقابل 120 مليون.. ريال مدريد يستقر على بديل مبابي من الدوري الايطالي

الرد الأول من نقابة المهن التمثيلية على تصريحات عمرو واكد

هجوم شرس.. أنشيلوتي يضع تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال

وفر فلوسك واتفرج في البيت.. 7 قنوات مفتوحة تنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

متنزلش القهوة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد

مران الأهلي - موسيماني يحاضر اللاعبين.. وأكرم وبانون يواصلان التأهيل