142.2 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية السعودية في مارس





ارتفعت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 90.1 في المائة، لتبلغ 142.2 مليار ريال، مقابل 74.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بجائحة كورونا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، تعد الصادرات السلعية في مارس هي أعلى مستوى تاريخيا حسب البيانات المتاحة.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 8.9 في المائة، لتبلغ 55.2 مليار ريال، مقابل 50.7 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.