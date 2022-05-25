محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف الطرق وتكسية ترعة جانبية بأشمون

ضمن "حياة كريمة"..

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية موسعة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل لتذليل كل العقبات وتحسين مستويات الإنجاز بتلك المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق 21 "شما / رملة الانجب / كفرالغريب / سمادون/ أشمون" بداية من نزلة الإقليمي حتى ميدان الخالدين بطول 9 كم، وجارٍ فرد طبقة الربط تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك استجابة لأهالي المركز ومن أجل تسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الري بالمنوفية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لإنشاء حائط ساند "نيو جيرسي" بالمناطق المعرضة للانهيار نتيجة الحمولات الثقيلة، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن المنوفية من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى البدء بأعمال الرصف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم بدء العمل في طريق "سنتريس – أشمون" بعد الانتهاء من توصيل كل المرافق تمهيدًا للرصف ورفع مستوى كفاءته.

كما تفقد المحافظ أعمال بربخة وتغطية ترعة جانبية "مجيريا" بطول 2.600 كم، حيث يتم وضع الطبقة الخرسانية بها وتركيب المواسير وأعمال التغليف، ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق 23 ليتم استكمال أعمال الرصف بالطريق عقب الانتهاء من أعمال بربخة وتغطية الترعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، استجابة لمطالب الأهالي وحفاظًا على أرواحهم مما يسهم في توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بالتواجد غدًا في موقع الأعمال لدراسة نقل أعمدة الكهرباء الموجودة في منتصف الطريق مما يساعد فى توسعة الطريق وتسهيل حركة المركبات، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية للانتهاء من كل أعمال الرصف بطريقي 21 و23 قبل عيد الأضحى المبارك كونهم طرق حيوية تخدم الأهالى وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.