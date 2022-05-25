ضبط ممرض مفصول يكشف على المرضى بمستشفى جامعة طنطا

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تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، من ضبط ممرض مفصول عام ٢٠١٣، أثناء قيامه بالكشف على المرضى بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا ومعه بعض الأدوية مدعيا أنه أستاذ مساعد بكلية الطب.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بضبط شخص ادعى أنه طبيب وأستاذ مساعد بكلية طب طنطا، أثناء الكشف على المرضى.

 

وتبين أنة يدعى " ط أ " ممرض مفصول ويحمل بطاقه شخصيه مدون فيها أنة دون عمل، وانتحل صفة طبيب وكان يقوم بالكشف على المرضى بمستشفى الطوارئ، إلا أن عدد من الأطباء شكوا فية وقاموا على الفور بإبلاغ نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا.

 

تم التحفظ على المتهم وحُرر محضر ١٩٠٧٩ جنح أول طنطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية محافظة الغربية ضبط ممرض مفصول مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا

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