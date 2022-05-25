"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 28 ألفا و400 ميجاوات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء 28 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 28 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و198 ميجاوات.
 

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يصفع برشلونة ويقترب من حسم صفقة الخارق

الأهلي يسعي لحسم 6 صفقات في الميركاتو الصيفي

عاجل.. بايرن ميونخ يشترط على برشلونة للموافقة على رحيل ليفاندوفسكي

عاجل.. لابورتا يفاجئ جماهير برشلونة ويقترب من ضم ثنائي ناري

نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان

صفقة القرن.. ريال مدريد يستعد لخطف هدف برشلونة الذهبي

رسميًا.. محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

مقابل 120 مليون.. ريال مدريد يستقر على بديل مبابي من الدوري الايطالي