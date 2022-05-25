ننشر خطوات استخراج شهادة المخالفات من مكاتب البريد

تعد المخالفات المرورية من أكثر الأشياء التي يهتم المواطنين بها خاصة قائدي السيارات، لذا تزداد عمليات البحث عن طرق استخراج شهادة المخالفات من البريد المصري أو من خلال بعض الطرق الأخرى مثل المواقع الإلكترونية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، خطوات استخراج شهادة المخالفات من مكتب البريد، وهي:

خطوات استخراج شهادة المخالفات من البريد المصري

- يتوجه الراغب في استخراج شهادة المخالفات من البريد المصري إلى أقرب مكتب بريد، والتابع لمحل سكنه.

- ثم يقوم الراغب في الحصول على شهادة المخالفات تقديم المستندات المطلوبة منه، وهي:«بطاقة الرقم القومي، رخصة السيارة، المستندات الأصلية الخاصة بالسيارة»، وتقدم للموظف المختص.

- ثم يقوم الموظف المختص بالكشف المخالفات التي تحرر سابقا على صاحب السيارة.

- ثم يقوم الموظف بإخبار الراغب في استخراج الشهادة بقيمة المخالفات المسجلة على صاحب السيارة حتى يقوم بدفعها.

- وإذا كان لا يوجد أي مخالفات مسجلة على المواطن، يدفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط، ثم يجرى الحصول عليها في نفس الوقت.

- وفي حالة إذا وجد الراغب في استخراج الشهادة أن قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه كبيرة، يمكن أن يقدم تظلم عليها في مكتب البريد، ليكون الهدف من ذلك التظلم تقليل قيمة المخالفات المسجلة على المواطن.

تقديم طلب تظلم على قيمة المخالفات

- وفي حالة تقديم المواطن طلب التظلم على قيمة المخالفات، تشكل لجنة مختصة بمركز المعلومات بالنيابة العامة.

- إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف المحمول الخاص به بالموافقة على تخفيض رسوم المخالفات أو رفض الطلب الذي قام بتقديمه.

- العودة إلى مكتب البريد لإنهاء الإجاراءت الخاصة بدفع قيمة المخالفات المقررة والحصول على شهادة براءة الذمة.

يجب على السائق العودة إلى مكتب البريد لإنهاء الإجراءات المقررة، واستلام شهادة المخالفات أو إبراء الذمة.