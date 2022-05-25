تفريغ 2134 طن رخام وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، اليوم /الأربعاء/، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة تابعة لإنجلترا، ويبلغ طولها 179 مترا والغاطس 10.4 متر، لتفريغ 2134 طن رخام بالميناء.



وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأربعاء أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

فيما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينتي حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وأشار إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة