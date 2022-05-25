شيماء فوزي عزيز تكتب: استراتيجيات الاتصال ودورها في إدارة الأزمة بالمؤسسات

مقالات الرأي
دكتورة شيماء فوزي
دكتورة شيماء فوزي عزيز
Advertisements

الأزمات هي الحدث المفاجيء السيء الذي يحدث بشكل غير متوقع والذي يتسبب في يتسبب في حدوث العديد من الاضرابات في بيءة العمل.
لذالك فان نجاح  الاتصال في إدارة الأزمة يتطلب  توفر استراتجيات اتصالية يتم اعدادها مسبقا قبل حدوث الأزمة مع ضرورة اختبار كفاءتها للتاكد من صلاحيتها، لذالك فان كل المنظمات المعاصرة تهتم بتحضير استراتجيات اتصال مسبقة لمواجهة الأزمات المحتملة، خاصة وأن كل ازمة تتطلب اسلوب اتصال مختلف لتقليل الآثار الوخيمة واتخاذ القرارات الصاءبة في الوقت المناسب، لذالك فاءن الاتصال هو تبادل المعلومات بين الراسل والمرسل الية.
وهذا الاتصال يكون عبر قنوات مرءية، مسموعة، مكتوبة،شفوي، رقمي مثل الكمبيوتر، أو الايماءات والتعبير بالوجوة 
وعادة ما يكون التواصل في المؤسسات عبر البريد الإلكتروني،  مؤتمرات الفيديو،اجتماعات، مكالمات هاتفية، 
كل ذالك قنوات تزيد من حرص تحقيق الأهداف بالمنظمات  وتساعد علي التواصل السريع قبل وبعد حدوث الأزمة.
لذالك فان فريق إدارة الأزمة لا بد لة من وضع الاستراتيجيات الاتصال في المقام الأول لكشف المشكلة ثم البحث عن  حلول وحدود الأدوار وفقا لذالك، 
لذا فلا بد من فريق عمل ادارة الازمات اشراك الناس المحيطين بهم أي جمهور المنظمة للتاكد من أن الاستراتيجية المتبعة ناجحة، ولا بد من تحقيق أهداف واضحة لأن ذلك يساعد علي جودة الاتصال.
التقييم، أمر هام جدا تقييم الخطة ووساءل الاتصال أثناء تطبيقها لمعرفة مدي نجاح الخطة وإجراء التعديلات الازمة إذا كان هناك ما يتطلب ذالك وتعديل المسار إذا ما كان الأمر يتطلب ذالك.
من سمات الاتصال الناجح السرعة استخدام الوسائل الأكثر سرعة لوصول الرسالة 
لذا فاءن إدارة الأزمة من أهم عوامل نجاح تلك العملية هو نجاح الاتصال وقنواتة وذالك بالتخطيط والاستعداد بدراسات اهتمت بعملية اتخاذ القرار والاهتمام بالاجراءات الوقاءية وهذا يؤثر كثيرا علي تقليل الخسارة.مثال علي ذالك أزمات الاحتراف الإلكتروني للشركات لانظمتها الالكترونية لذا علي الشركات التي لها مواقع علي الشبكات العنكبوتية تتهياء بملفات وحلول لادارة ازمة القرصنة علي معلوماتها الالكترونية.
من الأزمات أيضا ما حدث لشركة ناشونال
كول للتعدين واستخراج الفحم في امريكا حيث واجهت الشركة العديد من الاحتجاجات المتكررة في اواءل الالفية الجديدة  تلك المواجهات كان يقودها نشطاء مهتمين بالحفاظ علي البيءبة حيث قال مدير الشركة أن الشركة  لديها خطط معدة للتنفيذ تتعلف بكيفية الرد علي  أي ازمة تواجهها بداية من التعامل
مع المتجاوزين، إلي التهديد باستخدام القنابل مرورا بتهديد العاملين.
وتتميز المنظمات العالمية البكري لديها إدارات خاصة لإدارة الأزمة وتجتمع بشكل منتظم للتكهن بالازمات المتوقعة ووضع خطط وحلول وليس حل واحد وذالك باستخدام الحل الأول إذا لم يجدي يتم استبدالة بالحل الثاني...هذا بالإضافة إلي الاطلاع علي تاريخ وحاضر المنظمات المماثلة في نفس النشاط وما واجهتة من أزمات وأساليب الحل..مع مراعاة الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة والمشكلات المتوقعة ووضع الحلول المختلفة.
لذالك ينبغي لاءي خطة ناجحة من خطط مواجهة الأزمة أن تشمل علي وساءل الاتصال مقبولة وفعالة تساعد بكفاءة علي حل.

استراتيجية التخطيط إدارة الأزمات اتخاذ القرارات رقمي

مواد متعلقة

تعرف على شخصية عمرو عبد الجليل في "مكتوب عليا"

مسؤولة بالمتحف المصري الكبير تكشف مزايا جديدة عنه (فيديو)

هكذا هنأ أحمد فهمي صديقه أكرم حسني على مسلسل "مكتوب عليا"

بيان ناري من ماجدة الهلباوي بعد قرار وقف نشاطها كنائب رئيس الأوليمبي

بعد استعداد روسيا لعقد مفاوضات مع أوكرانيا.. بيلاروسيا تعلن استعدادها لاستضافة المفاوضات

"بكري" لـ "إبراهيم عيسى": "كلامك مرفوض منك ومن اللي ساندك"

شاهد أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب

د. شيماء فوزي عزيز تكتب: "أثر ضغوط العمل على أداء الموظف
Advertisements

الأكثر قراءة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ماكينة الأهداف

فان دايك يتحدي ريال مدريد قبل نهائي الأبطال

بعد فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يصفع برشلونة ويقترب من حسم صفقة الخارق

الزمالك يتحرك لضم بديل أشرف بن شرقي

خطوة واحدة تفصل نجم تشيلسي عن الانتقال إلى برشلونة

عاجل.. بايرن ميونخ يشترط على برشلونة للموافقة على رحيل ليفاندوفسكي

الأهلي يسعي لحسم 6 صفقات في الميركاتو الصيفي

عاجل.. لابورتا يفاجئ جماهير برشلونة ويقترب من ضم ثنائي ناري