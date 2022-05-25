غير دعم مصر.. طريقة أخرى لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية

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بطاقات التموين
بطاقات التموين
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ازداد البحث خلال الفترة الأخيرة عبر المحركات المختلفة عن تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، خاصة بعدما أتاح موقع دعم مصر للمواطنين فرصة تسجيله إلكترونيا، وأتاح الموقع التسجيل خلال عدة أيام قليلة.

وفي حالة غلق موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، هناك طريقة أخرى لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، الطريقة التي تتيح للمواطنين تسجيل رقم الموبايل بخلاف موقع دعم مصر، وخطوات تسجيله، كالتالي:

طريقة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية

ويمكن للمواطن الراغب في تسجيل رقم الهاتف الخاص به على البطاقة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر مكتب التموين التابع له، من خلال الخطوات التالية:

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين بالذهاب إلى مكتب التموين التابع له والذي جرى إصدار البطاقة منه، وتسجيل رقم الهاتف الخاص به، على أن يكون رقم الهاتف مسجلا بنفس اسم صاحب البطاقة التموينية في إحدى شركات الاتصالات الـ4.

- وفي حالة إذا كان المواطن لا يملك رقم هاتف مسجلا باسمه في إحدى شركات الاتصالات، يقوم بالذهاب إلى أحد فروع شركات الاتصالات وشراء خط جديد ياسم صاحب البطاقة التموينية.

- ويقوم المواطن بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة أيضا من بطاقة التموين مع رقم الهاتف المراد تسجيله، مرفقا ببون من صرف الخبز.

تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر متاح حتى نهاية يونيو

جدير بالذكر أن تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر متاح الآن وحتى نهاية يونيو المقبل، وعلى الراغبين في تسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، الدخول عبر موقع دعم مصر وتسجيل رقم الهاتف مع إدخال بيانات البطاقة التموينية المطلوبة.

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