الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بمكاسب للبنوك وشركات الطاقة

صعدت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مدفوعة بمكاسب لأسهم البنوك وشركات الطاقة بينما يراقب المستثمرون تحديثات من بنوك مركزية بشأن تشديد السياسة النقدية وسط تزايد القلق حيال تباطؤ اقتصادي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.6 بالمئة. وقفزت أسهم البنوك، التي تستفيد عندما ترتفع أسعار الفائدة، 1.1 بالمئة إلي أعلى مستوى في شهر وجاءت بين أكبر الدافعين للمؤشر القياسي الأوروبي.

وتترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، لتقييم تفكير صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي بشأن مسار زيادات أسعار الفائدة.

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية والأمريكية اليوم بعد موجة مبيعات في الجلسة السابقة. وتباين أداء الأسواق هذا الأسبوع إذ عانى المؤشر ستوكس 600 خسارة بلغت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة ليتخلى عن كل مكاسبه تقريبا التي سجلها في جلسة الاثنين.

وجاءت أسهم شركات الطاقة والموارد بين أكبر الرابحين في سوق الأسهم الأوروبية اليوم في حين ارتفعت أسهم شركات المرافق اثنين بالمئة مع تعافي شركات توليد الكهرباء من هبوط حاد أثارته مخاوف حيال ضريبة على أرباحها.